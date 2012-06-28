Отредактировать модуль с ajax на статику

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Есть сайт http://triada-ant.ru/

Каталог на сайте грузится полностью на аяксе. Это нужно убрать. Всё должно грузится статикой.

На js оставляем только левое раскрывающееся меню. При любом клике должна идти загрузка, а не подгрузка новой страницы.

Интересует стоимость, сроки.

CMS - GetSimple.

Прошу заявки онли.

AJAXJavaScript
13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за отличную качетсвенную работу, соблюденные на 200% сроки и бесплатные мелкие правки. Очень доволен сотрудничеством, надеюсь, будет опыт ещё.
Очень доволен сотрудничеством. Грамотная постановка задачи, своевременная оплата, вежлив в общении. Было очень приятно поработать!

Заявки фрилансеров

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад