Отредактировать модуль с ajax на статику

Есть сайт http://triada-ant.ru/

Каталог на сайте грузится полностью на аяксе. Это нужно убрать. Всё должно грузится статикой.

На js оставляем только левое раскрывающееся меню. При любом клике должна идти загрузка, а не подгрузка новой страницы.

Интересует стоимость, сроки.

CMS - GetSimple.

Прошу заявки онли.