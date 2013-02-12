Оживить карту (флеш)

Веб-программированиеЗавершен7 заявок184 просмотра
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Нужно срочно "оживить" карту. Сделать типа карты-меню, плавно двигающейся на сайте Отрисованная карта имеется.

11 лет назад
xxxx2261
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$15
2 дня
Очень ответственный и грамотный исполнитель! Спасибо ему огромное!!!
Полностью остался доволен совместной работой, оплата своевременная
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