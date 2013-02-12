Оживить карту (флеш)

Добрый вечер! Имеется блог realty-msk.com используется тема от elegantthemes Загвоздка в том, что автоматически созданные миниатюры изображений (как на главной) - не отображаются. Проблема скорее всего в том, что realty-msk.com/wp-content/uploads/et_temp/elite-estate-moskow-r (1)-25872_140x140.jpg содержит пробел (после moskow-r) и, а система автоматически не заменяет ...