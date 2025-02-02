Требуется разработать движок на Unity для стартапа ili, который автоматизирует создание 3D моделей в дополненной реальности. Движок должен поддерживать изменение скинов, анимацию и экспорт моделей в формате glb. Ознакомьтесь с приложенным ТЗ для более детальной информации.
Панель управления (мини сайт) , управляющий RPD каталогами
Панель управления (мини сайт) - отвечающая за открытие и закрытие каталогов, раздаваемых по RPD с линейки серверов 2008/2019, а так же внутри сети по средству браузера. Данный продукт будет размещен у каждого пользователя на рабочем столе в терминальной сессии сервера 2008 (как вариант) 2019.
Что представляет из себя. Перечень каталогов по брендам, в виде кнопок (если несколько каталогов разных годов, то кнопка расширяется на нужное количество ссылок).
Пользователь будет выбирать нужный бренд и нажимать на его ярлык (или вкладку). Каталог по RPD будет открываться. В момент когда заканчивается сессия каталога - панель управления закрывает каталог. Если пользователь выбирает другой бренд, первый выбранный каталог и все каталоги, с которыми работал пользователь до этого сворачиваются, с возможностью быстро развернуть назад, в момент необходимости.
Дополнительно к этому надо предусмотреть возможность быстрой замены каталогов под кнопками с переименование кнопок, добавление и убирание кнопок, систему оповещения клиента для обратной связи и для поддержки .
Видел аналогичные продукты - вот видео аналога (https://www.youtube.com/watch?v=5yLbztR7Gu0)
Только панель на весь экран без возможности сворачивания и любых других действий в самом сервер 2008. Доступ возможен как RPD или например через браузер, но с авторизацией. Может есть свои варианты входа типа через Guacamole. Предлагайте
Вполне реально, что у Вас есть готовый продукт или программа - вообще супер.
Заявки фрилансеров
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