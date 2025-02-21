Парсер небольшого массива данных с сайта tradingview

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок391 просмотр

На страницах такого типа https://ru.tradingview.com/markets/world-economy/countries/ есть экономические данные по странам, которые в свою очередь разделены на следующие

показатели с графиками и данными:

а) Рост ВВП

б) Ключевая ставка

в) Уровень инфляции

г) Торговый баланс

Подробно в прикрепленном файле

Парсинг данных
2 месяца назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Александр
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
21 день назад
2 месяца назад
Денис
 
33 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
онлайн
31 отзыв
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад