Требуется выполнить перенос всего контента с маленького сайта на новую версию движка Opencart. Необходимо перенести категории и подкатегории с фото и описаниями, а также товары с их фото, описаниями, характеристиками, опциями и мета-тегами. Перенос должен осуществляться по стандартам.
Парсер небольшого массива данных с сайта tradingview
На страницах такого типа https://ru.tradingview.com/markets/world-economy/countries/ есть экономические данные по странам, которые в свою очередь разделены на следующие
показатели с графиками и данными:
а) Рост ВВП
б) Ключевая ставка
в) Уровень инфляции
г) Торговый баланс
Подробно в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется опытный веб-разработчик для создания сайта по референсу. Необходимы навыки в HTML, CSS, JavaScript и опыт работы с CMS, например, WordPress. Обязательно наличие портфолио. Условия работы обсуждаются, возможна удаленная работа.Веб-программирование16 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется опытный программист для создания модуля на CMS DLE. Модуль должен отображать сезоны сериала с ссылками на другие сезоны. Необходимо реализовать виджет или меню для навигации между сезонами: на странице 1 сезона ссылки на 2 и 3, на 2 сезоне ссылки на 1 и 3, и так далее.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо переписать существующий код canvas с анимацией на WebGL или другую JS библиотеку для улучшения производительности рендера. Успешное выполнение задачи приведет к новым подобным проектам.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется разработать сайт для продажи раскладов таро, а также создать несколько калькуляторов. Ожидается качественная веб-программирование с удобным интерфейсом для пользователей.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется внести корректировки в работу фоновых видео на сайте. Задача включает улучшение функционала видео и адаптацию блока для мобильных устройств. Подробности изложены в документах.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка интернет-магазина на Opencart 2. Необходимо установить модуль, который добавляет возможность выбора опций товара, таких как цвет с описанием. Также требуется настройка мелких параметров сайта для улучшения функционала и удобства пользователей.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется доработка сайта с сохранением существующего функционала. Необходимо изменить шрифты и добавить новые функции согласно техническому заданию. Новый макет доступен в Figma. Работа предполагает исправление и интеграцию изменений на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка прототипа проекта для веб-сервиса с количеством страниц до 20. Ожидается обсуждение деталей и требований во время выполнения. Укажите свои цены и сроки выполнения работы.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад