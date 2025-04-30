Требуется разработать скрипт для Google Sheets, который прогнозирует спрос на товары, используя данные из Wildberries. Можно использовать тестовую имплементацию как основу. Предпочтительный язык разработки - Google Apps Script, но возможны другие языки с опытом работы с API Google Sheets. После выполнения задачи запланированы дополнительные работы по интеграции API Wildberries и Ozon.