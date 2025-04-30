Необходимо добавить видео с рутуба на сайт, работающий на платформе Джумла. Ожидается качественная интеграция и корректное отображение видео на страницах сайта.
Парсер транзакций TON с обновлением в Google Sheets и CRON
🧾 Цель задачи:
Нужно создать автоматический инструмент для отслеживания всех транзакций в наборе TON-кошельков, с сохранением их в Google Таблицу и регулярным обновлением через cron job каждые 5 минут, без повторов.
✅ Что должен делать скрипт:
Сканировать транзакции заданного списка кошельков TON через API (TON Center / TonAPI / Tonviewer).
Обрабатывать каждую транзакцию и извлекать следующие поля:
Дата в читаемом виде: 30.04.2025, 17:45:26
Хеш транзакции (в виде гиперссылки на
https://tonviewer.com/transaction/<hash>)
Адрес отправителя
from (тожегиперссылка
)
Адрес получателя
to (тожегиперссылка
)
Сумма (в TON, делить
valueна
1e9)
Комиссия
Memo / payload (если есть текст)
Название кошелька (из конфигурации)
Тип операции (Доход / Расход, по направлению)
Комментарий (опционально)
Вести историю:
Сохранять все полученные транзакции в Google Таблицу и CSV
Не записывать уже существующие транзакции (по
hash)
Настроить автоматическое обновление:
Через cron (каждые 5 минут)
Использовать
node-cronили
crontab
Скрипт должен быть идемпотентным: при каждом запуске добавляются только новые транзакции
🛠 Стек технологий:
Node.js
Google Sheets API
Подключение cron через
node-cronили системный
cron
📦 Что предоставлю:
JSON-файл service account для Google Sheets
Список адресов TON-кошельков
Доступ к уже созданной Google Таблице
Пример структуры таблицы
💼 Ожидаемый результат:
Один
ton-tracker.jsили
index.ts
Автоматическое обновление таблицы каждые 5 минут
Правильно определённые
from,
to, memo, комиссия и т.д.
Google Таблица и CSV-файл с полной историей без дубликатови
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