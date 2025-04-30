Парсер транзакций TON с обновлением в Google Sheets и CRON

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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🧾 Цель задачи:

Нужно создать автоматический инструмент для отслеживания всех транзакций в наборе TON-кошельков, с сохранением их в Google Таблицу и регулярным обновлением через cron job каждые 5 минут, без повторов.

Что должен делать скрипт:

  1. Сканировать транзакции заданного списка кошельков TON через API (TON Center / TonAPI / Tonviewer).

  2. Обрабатывать каждую транзакцию и извлекать следующие поля:

    • Дата в читаемом виде: 30.04.2025, 17:45:26

    • Хеш транзакции (в виде гиперссылки на https://tonviewer.com/transaction/<hash>)

    • Адрес отправителя from (тоже гиперссылка)

    • Адрес получателя to (тоже гиперссылка)

    • Сумма (в TON, делить value на 1e9)

    • Комиссия

    • Memo / payload (если есть текст)

    • Название кошелька (из конфигурации)

    • Тип операции (Доход / Расход, по направлению)

    • Комментарий (опционально)

  3. Вести историю:

    • Сохранять все полученные транзакции в Google Таблицу и CSV

    • Не записывать уже существующие транзакции (по hash)

  4. Настроить автоматическое обновление:

    • Через cron (каждые 5 минут)

    • Использовать node-cron или crontab

    • Скрипт должен быть идемпотентным: при каждом запуске добавляются только новые транзакции

🛠 Стек технологий:

  • Node.js

  • Google Sheets API

  • Подключение cron через node-cron или системный cron

📦 Что предоставлю:

  • JSON-файл service account для Google Sheets

  • Список адресов TON-кошельков

  • Доступ к уже созданной Google Таблице

  • Пример структуры таблицы

💼 Ожидаемый результат:

  • Один ton-tracker.js или index.ts

  • Автоматическое обновление таблицы каждые 5 минут

  • Правильно определённые from, to, memo, комиссия и т.д.

  • Google Таблица и CSV-файл с полной историей без дубликатови

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