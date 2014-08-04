Парсинг и сохранение котировок FOREX asp.net c#

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки228 просмотров

Нужен парсер для чтения котировок с любого русско язычного сайта по паре eurusd.

H1 период, и сохранение их в таблицу (mssql )

c# asp.net (строго)!

украина.

оплата ТОЛЬКО на карту .

ASP.NET
11 лет назад
stefan-t
Степан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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