Добрый день, необходимо сделать небольшое изменение в коде вывода товара, добавить изображение товара и оформить css. нужна возможность переключать вид вывода товаров с уже имеющегося на новый и обратно. Данная работа не займет много времени ...
Парсинг и сохранение котировок FOREX asp.net c#
Нужен парсер для чтения котировок с любого русско язычного сайта по паре eurusd.
H1 период, и сохранение их в таблицу (mssql )
c# asp.net (строго)!
украина.
оплата ТОЛЬКО на карту .
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