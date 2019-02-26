Парсинг интернет магазина сантехники

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок132 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо спарсить контент крупного магазина (адрес в личку) порядка 100 000 товаров. 

И залить на наш сайт (битрикс большой бизнес).  Парсить будем всё, заливать будем не всё. 

Соблюсти комплекты и торговые предложения в составных карточках.  

5 лет назад
Fomin_Andreu
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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