Парсинг картинок с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок177 просмотров

Необходимо создать программу которая позволяла бы сохранить все картинки сайта на компьютер.

Необходимы следующие возможности:

  • Страница сайта имеет заголовок "Page name", на этой странице опубликовано до 20-40 картинок, необходимо сделать так, чтобы все эти картинки сохранились на компьютере в папке с названием страницы "Page name".
  • Возможность выставлять задержку при загрузке.
8 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
2 дня
Парсер отлично справляется со своей задачей! Рекомендую исполнителя!
К Эльдару вопросов нет. Всё отлично. С оплатой никаким проблем. Я полностью доволен

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад