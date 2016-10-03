Парсинг каталога с 3-х сайтов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Скопировать каталог с 3-х сайтов. Данные предоставить в трёх файлах csv.

7 лет назад
Kreml
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$60
4 дня
Была небольшая задержка во времени. В остальном всё качественно.
Четыре сложных парсинга затянулись по времени отчасти из-за обстоятельств, отчасти из-за сложности реализации, но спасибо Аркадию - вошел в положение, и проект был в конце концов успешно закрыт. Рекомендую как ответственного заказчика.
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