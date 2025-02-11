Парсинг мобильного приложения POIZON (dewu)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок34 просмотра

Здравствуйте.
Есть китайское приложение POIZON (Dewu)
Нужно разработать парсер для вытаскивания цен, размеров и сроков доставки.
Всю эту информацию, после обработки надо будет заносить на сайт.
Чем удобнее тем лучше, для веб сайта. (интернет магазина)

Спасибо за внимание.

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