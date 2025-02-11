Здравствуйте.

Есть китайское приложение POIZON (Dewu)

Нужно разработать парсер для вытаскивания цен, размеров и сроков доставки.

Всю эту информацию, после обработки надо будет заносить на сайт.

Чем удобнее тем лучше, для веб сайта. (интернет магазина)



Спасибо за внимание.