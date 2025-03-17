Требуется интегрировать чат, реализованный на Django с Bootstrap, на сайт, построенный на Piranha CMS. Чат будет работать как AI помощник, без обмена данными между системами. Необходимо создать виджет для отображения чата на втором сайте.
Парсинг pari.ru с сохранением в файл ссылки на событие
Язык программирования: python
На странице https://pari.ru/live/tennis нужно собирать информацию про события, в которых текущий счет игры равен заданному, например 1:1, 1:2 и т.д.
Как только находится матч, соответствующий критерию - происходит запись в текстовый файл, в формате:
1:1, 1.14 - 1.90, https://pari.ru/live/tennis/15744/53976509
1:2, 1.24 - 1.10, https://pari.ru/live/tennis/15744/....
где:
- 1:1 - счёт (по сути заданный в изначально)
- 1.14 - 1.90 - коэффициенты победы 1 и победы 2
- ссылка на матч
Настройка счёта, который мониторится - указывать в файле config.yml, который должен лежать рядом с запускаемым парсером.
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