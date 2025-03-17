Парсинг pari.ru с сохранением в файл ссылки на событие

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Закрыт8 заявок257 просмотров

Язык программирования: python

  1. На странице https://pari.ru/live/tennis нужно собирать информацию про события, в которых текущий счет игры равен заданному, например 1:1, 1:2 и т.д.

  2. Как только находится матч, соответствующий критерию - происходит запись в текстовый файл, в формате:

    1:1, 1.14 - 1.90, https://pari.ru/live/tennis/15744/53976509
    1:2, 1.24 - 1.10, https://pari.ru/live/tennis/15744/....

    где:
    - 1:1 - счёт (по сути заданный в изначально)
    - 1.14 - 1.90 - коэффициенты победы 1 и победы 2
    - ссылка на матч

  3. Настройка счёта, который мониторится - указывать в файле config.yml, который должен лежать рядом с запускаемым парсером.

PythonПарсинг данныхСоздание парсеров
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