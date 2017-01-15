Парсинг сайта и загрузка в Вордпрес

1. Настроить шаблоны для парсинга 2 сайтов через Datacol 7 и импорт в Вордпресс через ALLimport

ТЗ тут

https://docs.google.com/document/d/1Zx0R7Y8uz9cfx4upKswuilnaq3vxpNX3KhV5LTG95yw/edit?usp=sharing

2. Все настраиваете, скидываете мне шаблоны для Datacol. Я проверяю парсинг и импорт. Если все ок - оплачиваю