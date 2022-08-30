Парсинг сайта zara.com/tr/en синхрон с ozon

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка60 просмотров

Слава Україні! Жыве Беларусь!

Привет, я должен был с этого начать, чтобы сразу было понимание кто за что выступает и не было напряга в общении. Я сам из РБ, но сумел вырваться. Вам скорейшего мира!

Теперь к делу, какая стоит задача -  спарсить ассортимент сайта zara.com/tr/en, завести карточки на Озон и автоматом обновлять остатки по синхрону с турецким сайтом через озоновский api. Подскажи ты как спец, какая часть работы может быть сделана автоматом, а что все же ручками придется править, кроме конечно перевода характеристик на русский, хотя тут можно взять российскую версию сайта и соотнести по артикулу описание и характеристики. и вообще твое видение проекта.

3 года назад
JIeIIIka
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
558 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • WordPress WooCommerce импорт(загрузить изображения и товары из XML)

    Требуется специалист для импорта изображений товаров из XML в WordPress WooCommerce. Проблема в том, что не все изображения перенесены. Оплата производится после завершения работы. Возможность работы на локальном сервере или удаленно. Укажите в заявке ответ на вопрос: сколько будет два плюс три.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки Сайта

    $1500

    Требуется перенести сайт с платформы Wix на обычный хостинг и доработать функционал. Необходимо создать формы регистрации для пользователей и партнеров, разработать систему считывания карт с ежемесячной подпиской, а также функционал для добавления категорий и биллинга. Указан приблизительный бюджет, исполнитель должен предоставить точную цену и сроки выполнения.

    Wix
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно спарсить данные по артистам с сайта Яндекс Музыка

    Задача заключается в парсинге данных по артистам с сайта Яндекс Музыка. Необходимо собрать информацию, включая имя артиста, ссылку на его страницу и количество прослушиваний за последние 5 месяцев. Требуется опыт в веб-программировании и навыки работы с парсингом данных.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на основе примера

    Необходимо создать сайт, основываясь на предоставленном примере. Задача включает в себя сбор верстки, адаптацию контента под наши нужды и интеграцию с WordPress. Укажите бюджет и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Админка для магазина

    Требуется разработка админки для продавца на небольшом маркетплейсе. Необходимо создать функционал для управления товарами, заказами и аналитики. Ожидается простота использования и интуитивно понятный интерфейс.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Развернуть сайт на вп

    Требуется развернуть сайт на платформе WordPress с бекапа на хостинге Бегет. Идеально подходит для новичков. Работа простая и быстрая, вознаграждение 100 рублей и положительный отзыв.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Устранить проблему со слайдером

    $20

    Необходимо устранить проблему со слайдером, использующим эффекты Swiper.js. Задача заключается в уменьшении угла наклона задних карточек в два раза. Количество слайдов может превышать 10 элементов. Решение можно реализовать в песочнице или аналогичных платформах.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Підключення TecDoc від TecAlliance

    Необхідно підключити API TecDoc на сайт, розроблений на PHP. Завдання включає підключення каталогу запчастин, кроссів, карт товарів та пошук за VIN кодом. Досвід у реалізації подібних задач буде великим плюсом.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вирішити проблему зі слайдером з використанням swiper.js?

    $15

    Необхідно вирішити проблему зі слайдером, використовуючи swiper.js. Потрібно зменшити кут нахилу карток, які знаходяться позаду або були свайпнуті, вдвічі. Кількість слайдів може перевищувати 10 елементів. Рішення можна реалізувати в пісочниці або на інших платформах.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать addon для woocomerce для оплаты NFT товаров

    $350

    Требуется разработка addon для WooCommerce, позволяющего осуществлять оплату NFT товаров через платежный сервис. Необходимо интегрировать существующий модуль на WordPress, написанный на PHP, с API сервиса, реализованным на Node.js. Оплата производится после тестирования. Работа включает в себя подключение и настройку API.

    NFTNode.jsPHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад