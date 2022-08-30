Слава Україні! Жыве Беларусь!

Привет, я должен был с этого начать, чтобы сразу было понимание кто за что выступает и не было напряга в общении. Я сам из РБ, но сумел вырваться. Вам скорейшего мира!

Теперь к делу, какая стоит задача - спарсить ассортимент сайта zara.com/tr/en, завести карточки на Озон и автоматом обновлять остатки по синхрону с турецким сайтом через озоновский api. Подскажи ты как спец, какая часть работы может быть сделана автоматом, а что все же ручками придется править, кроме конечно перевода характеристик на русский, хотя тут можно взять российскую версию сайта и соотнести по артикулу описание и характеристики. и вообще твое видение проекта.