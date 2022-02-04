Здравствуйте, ищу Битрикс программиста для переноса сайта на шаблон Аспро. Все детали - кандидату. Указывайте стоимость часа работы и опыт работы.
Парсинг сайтов на готовом движке (nodejs/es6/jest)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны разработчики для реализация серверных парсеров сайтов на стеке ES6(nodejs)/Jest(тесты)
Получение страниц реализовывать не надо, за это отвечает движок. Задача исполнителя - именно разбор контента страниц, т.е. борьба с UX-дизайнером на целевом сайте.
Используются уже разработанные библиотеки: на основе предоставленных примеров парсеров и их тестов реализовать новые парсеры для других сайтов.
Оплата сдельная.
Парсеры будут различаться по сложности/времени исполнения. Задачи скорее для медиум-джуниоров.
Требуемый уровень знания:
* nodejs/jest - "Getting started guide"
* javascript - уверенно использовать $ и ^ в regexp.
* git (аккаунт на github.com)
В случае вашей заинтересованности даём полное описание и доступ к библиотекам.
Создаем безопасную сделку для тестового задания из расчета 2 часов вашей работы.
По окончанию тестового задания при вашем готовности продолжать - планируем дальнейшее сотрудничество. Базовое предложение с нашей стороны - от 1 до 100 типовых задач в месяц.
Пожалуйста, начните ваш отклик со стоимости часа вашей работы над тестовым заданием.
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