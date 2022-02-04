Парсинг сайтов на готовом движке (nodejs/es6/jest)

Нужны разработчики для реализация серверных парсеров сайтов на стеке ES6(nodejs)/Jest(тесты)

Получение страниц реализовывать не надо, за это отвечает движок. Задача исполнителя - именно разбор контента страниц, т.е. борьба с UX-дизайнером на целевом сайте.

Используются уже разработанные библиотеки: на основе предоставленных примеров парсеров и их тестов реализовать новые парсеры для других сайтов.

Оплата сдельная.

Парсеры будут различаться по сложности/времени исполнения. Задачи скорее для медиум-джуниоров.

Требуемый уровень знания:

* nodejs/jest - "Getting started guide"

* javascript - уверенно использовать $ и ^ в regexp.

* git (аккаунт на github.com)

В случае вашей заинтересованности даём полное описание и доступ к библиотекам.

Создаем безопасную сделку для тестового задания из расчета 2 часов вашей работы.

По окончанию тестового задания при вашем готовности продолжать - планируем дальнейшее сотрудничество. Базовое предложение с нашей стороны - от 1 до 100 типовых задач в месяц.

Пожалуйста, начните ваш отклик со стоимости часа вашей работы над тестовым заданием.