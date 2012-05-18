Парсинг сайтов на основе одинаковых скриптов

$500
Веб-программированиеЗавершен2 заявки151 просмотр
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Есть несколько сайтов, сделанных на основе скрипта webasyst shop-script,

Хочу сделать один ОСНОВНОЙ сайт, который будет вытягивать информацию с нескольких, второстепенных.

Должна быть реализована функция автоматического обновления информации на основном сайте, если она изменилась на второстепенном.

Возможно подключение к базам данных любого второстепенного сайта.

Дизайны всех сайтов отличаются, но функционал одинаковый.

Кто готов взяться за работу, приглашаю на встречу. г. Киев, пр-к Мира 1, офис 5 / Владимир

Примеры сайтов:

1. Основной - еще не существует, но будет выглядеть на подобие http://diycentre.com.ua

2. http://diy-krovlya.com.ua

3. http://diy-himiya.com.ua

4. в разработке

5. в разработке

6. в разработке

7. в разработке

8. в разработке

9. в разработке

12 лет назад
polisha
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$250
12 дней
Евгений четко выполнил поставленную задачу, понял все быстро, сделал качественно и удобно. Дополнительные просьбы выполнил моментально. Буду работать с ним еще - 100%. Всем рекомендую.
Владимир - во всех отношениях приятный заказчик. Работали по полной предоплате, все без проблем. Постановка задачи - четкая. Доступы, ответы на вопросы были получены в краткие сроки, приятно работать. Сотрудничеством однозначно доволен. Оценка +10!