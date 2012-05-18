Парсинг сайтов на основе одинаковых скриптов

Нужен десктопный парсер товаров и отзывов магазинов rozetka и amazon, желательно (но не обязательно) на .NET. Парсер должен уметь находить новые товары и отзывы в указанных разделах, переводить при необходимости через яндекс или гугл ( не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сайтов, сделанных на основе скрипта webasyst shop-script,
Хочу сделать один ОСНОВНОЙ сайт, который будет вытягивать информацию с нескольких, второстепенных.
Должна быть реализована функция автоматического обновления информации на основном сайте, если она изменилась на второстепенном.
Возможно подключение к базам данных любого второстепенного сайта.
Дизайны всех сайтов отличаются, но функционал одинаковый.
Кто готов взяться за работу, приглашаю на встречу. г. Киев, пр-к Мира 1, офис 5 / Владимир
Примеры сайтов:
1. Основной - еще не существует, но будет выглядеть на подобие http://diycentre.com.ua
4. в разработке
5. в разработке
6. в разработке
7. в разработке
8. в разработке
9. в разработке
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