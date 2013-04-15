Парсинг сообщений с ВК в ФБ группы

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Нужен скрипт, который из группы ВК будет автоматом постить посты в группу Фейсбука. Грубо говоря прога для создание группы клона в ФБ

skype: kazyuk.t

icq: 375572014

12 лет назад
Kazzyuk
Тарас 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров