Парсинг товаров от партнеров на готовый сайт

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок235 просмотров

Необходимо провести парсинг товаров нескольких компаний-партнеров на действующий сайт.
Парсинг должен включать основную информацию о товаре, фотографии, анализировать категорию товара, проверять копируемые позиции на дубликаты.
Срок выполнения работы 2-3 недели.
Подробное ТЗ в прикрепленных файлах.

Парсинг данных
2 месяца назад
infomastcert
Ярослав 
36 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

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