Требуется разработать десктопное приложение для сервиса gogetlinks.net. Программа должна автоматически собирать заявки, отображать их в удобном интерфейсе, позволять вставлять ссылки и отправлять их с помощью одной кнопки. Необходима поддержка нескольких аккаунтов и работа через прокси. Удобный графический интерфейс с таблицей и кнопками для выполнения задач.
Парсинг цен онлайн-аптек (сбор минимальных цен)
Цель:
Получить CSV с актуальными ценами на лекарства, БАДы и медтовары из интернет-аптек. Данные нужны для анализа ценовой политики поставщиков.
Гео: Москва (все цены для Москвы)
Сайты для парсинга:
Пример: Eapteka.ru (полный список дам исполнителю после согласования, всего 4 онлайн аптеки).
Что нужно собирать:
Название товара (Фенибут 250 мг и т. д.)
Цена (в рублях, без пробелов и знаков валюты)
Аптека (например, Eapteka.ru)
Ссылка на товар
Бренд (если указан, например, ОЗОН. Если не указан – писать Уточняйте на сайте)
Количество таблеток/капсул/объём (если указано, например, 20 табл. Если нет – пусто)
Город (Москва)
ВАЖНО:
Собрать только самую дешевую упаковку для каждого товара из каждой аптеки (не нужно все варианты, только минимальная цена).
Если в названии лекарства, характеристиках или описании не указан бренд — ставить Уточняйте на сайте.
CSV должен быть отсортирован по цене от меньшей к большей (в рамках каждого товара).
Результат:
CSV-файл с колонками:
Название,Цена,Аптека,Ссылка,Бренд,Упаковка,Город
Пример:
Фенибут 250 мг,150,Eapteka.ru,https://eapteka.ru/fenibut,ОЗОН,20 табл,Москва
и тд
Список товаров для парсинга:
Будет предоставлен исполнителю после согласования.
Чем парсить:
Любой инструмент на выбор (BAS, Zennoposter, Python и т. д.). Главное — корректный результат.
Ожидаю от вас:
Примеры ваших парсингов.
Есть ли опыт работы с маркетплейсами или аптечными сайтами (Eapteka и др.)
Сроки выполнения.
Стоимость можем обсудить
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $60
Требуется разработать десктопную программу с графическим интерфейсом для автоматического сбора заявок и их выполнения. Программа должна включать парсер заявок, удобное окно с таблицей, возможность отправки ссылок одной кнопкой, поддержку нескольких аккаунтов и работу через прокси. Создайте эффективный инструмент для управления заявками.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать движок на Unity для стартапа ili, который автоматизирует создание 3D моделей в дополненной реальности. Движок должен поддерживать изменение скинов, анимацию и экспорт моделей в формате glb. Ознакомьтесь с приложенным ТЗ для более детальной информации.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать расширение для браузера, которое будет автоматизировать рутинные операции по заполнению табелей на сайте. Необходим опыт работы с браузерными плагинами. Подробности будут обсуждены позже.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Потрібна допомога в налаштуванні Looker Studio для підрахунку кількості кліків на кнопку. Необхідна інтеграція з Google Tag Manager для відстеження кліків та виводу даних у Looker Studio.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Разработать приложение для автоматического сбора ежедневных наград в игре Raid Shadow Legends. Программа должна запускать лаунчер, входить в аккаунт, забирать награды за вход и бесплатные осколки в магазине, а также менять аккаунт.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка бота, который будет автоматически играть в мини-игру, нажимая клавиши в соответствии с падающими стрелками. Бот должен набирать определенное количество очков и перезапускаться. Также необходима видеоинструкция по активации и настройке бота. Прикреплено фото с видом игры для лучшего понимания задачи.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка рабочего чита для проекта на базе Forge в Minecraft. Основное внимание уделяется созданию аима с возможностью настройки плавности. Идеальный кандидат должен иметь опыт в подобной разработке.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать автоматизированного бота для трейдинга Rust-скинов на платформе Steam. Бот должен анализировать цены скинов на CsDeal, получать данные о продажах с рынка Steam и вычислять выгодность покупки. Дополнительные детали проекта будут предоставлены в файле.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 месяца назад