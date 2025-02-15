Цель:

Получить CSV с актуальными ценами на лекарства, БАДы и медтовары из интернет-аптек. Данные нужны для анализа ценовой политики поставщиков.

Гео: Москва (все цены для Москвы)

Сайты для парсинга:

Пример: Eapteka.ru (полный список дам исполнителю после согласования, всего 4 онлайн аптеки).

Что нужно собирать:

Название товара (Фенибут 250 мг и т. д.)

Цена (в рублях, без пробелов и знаков валюты)

Аптека (например, Eapteka.ru)

Ссылка на товар

Бренд (если указан, например, ОЗОН. Если не указан – писать Уточняйте на сайте)

Количество таблеток/капсул/объём (если указано, например, 20 табл. Если нет – пусто)

Город (Москва)

ВАЖНО:

Собрать только самую дешевую упаковку для каждого товара из каждой аптеки (не нужно все варианты, только минимальная цена).

Если в названии лекарства, характеристиках или описании не указан бренд — ставить Уточняйте на сайте.

CSV должен быть отсортирован по цене от меньшей к большей (в рамках каждого товара).

Результат:

CSV-файл с колонками:

Название,Цена,Аптека,Ссылка,Бренд,Упаковка,Город

Пример:

Фенибут 250 мг,150,Eapteka.ru,https://eapteka.ru/fenibut,ОЗОН,20 табл,Москва

и тд

Список товаров для парсинга:

Будет предоставлен исполнителю после согласования.

Чем парсить:

Любой инструмент на выбор (BAS, Zennoposter, Python и т. д.). Главное — корректный результат.

Ожидаю от вас:

Примеры ваших парсингов.

Есть ли опыт работы с маркетплейсами или аптечными сайтами (Eapteka и др.)

Сроки выполнения.

Стоимость можем обсудить