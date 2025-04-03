Парсинг в Telegram по тревел-аудитории (экстрим-туризм)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок295 просмотров

ЗАДАЧА:
Спарсить активную аудиторию из Telegram-групп и каналов по темам:
Парапланеризм
Сноуборд / лыжи
Яхтинг, кайтинг
Квадро-туры, экстрим-отдых
Путешествия, outdoor, спорт-туризм

НА ВЫХОДЕ ХОЧЕЛА БЫ:
Готовую базу (XLS) с Telegram-юзерами: @username, ID, дата последней активности, название источника

Для кажджого канала свой файл
Бюджет по договоренности, прошу сориентировать по стоимости парсинга за 1000 пользователей.

Хочу найти подрядчика на регулярную работу — не одноразово, поэтому есть тестовое задание - спарсить пару-тройку каналов и предоставить из них базу активных подписчиков, каждый канал отдельная таблица/ страница/файл. Бюджет тестового задания 1000 рублей.

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