ЗАДАЧА:

Спарсить активную аудиторию из Telegram-групп и каналов по темам:

Парапланеризм

Сноуборд / лыжи

Яхтинг, кайтинг

Квадро-туры, экстрим-отдых

Путешествия, outdoor, спорт-туризм



НА ВЫХОДЕ ХОЧЕЛА БЫ:

Готовую базу (XLS) с Telegram-юзерами: @username , ID, дата последней активности, название источника

Для кажджого канала свой файл

Бюджет по договоренности, прошу сориентировать по стоимости парсинга за 1000 пользователей.



Хочу найти подрядчика на регулярную работу — не одноразово, поэтому есть тестовое задание - спарсить пару-тройку каналов и предоставить из них базу активных подписчиков, каждый канал отдельная таблица/ страница/файл. Бюджет тестового задания 1000 рублей.