Требуется кастомизация и доработка темы WordPress, купленной на themeforest, с использованием Elementor. Необходим опыт в верстке и создание мега-меню. Оплата возможна в рублях или криптовалюте.
Парсинг в Telegram по тревел-аудитории (экстрим-туризм)
ЗАДАЧА:
Спарсить активную аудиторию из Telegram-групп и каналов по темам:
Парапланеризм
Сноуборд / лыжи
Яхтинг, кайтинг
Квадро-туры, экстрим-отдых
Путешествия, outdoor, спорт-туризм
НА ВЫХОДЕ ХОЧЕЛА БЫ:
Готовую базу (XLS) с Telegram-юзерами:
@username, ID, дата последней активности, название источника
Для кажджого канала свой файл
Бюджет по договоренности, прошу сориентировать по стоимости парсинга за 1000 пользователей.
Хочу найти подрядчика на регулярную работу — не одноразово, поэтому есть тестовое задание - спарсить пару-тройку каналов и предоставить из них базу активных подписчиков, каждый канал отдельная таблица/ страница/файл. Бюджет тестового задания 1000 рублей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокОткрыт15 дней назад
Требуется разработка парсера для маркетплейсов Озон, ВБ и Каспи. Необходимо обеспечить сбор и обработку данных с этих платформ для дальнейшего использования. Опыт в веб-программировании обязателен.Завершен15 дней назад
- $200
Необходимо заполнить купон на сайте БК Olimp bet, используя данные из API. Фронтенд сайта написан на React и упакован вебпаком. Важно использовать значение поля basketId для выполнения заполнения ставки. Доступны возможности выполнения любых JS скриптов до выполнения JS на сайте, что позволяет проводить подмены, включая подмену webpack_require.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 дней назад
Требуется разработать программу для ВКонтакте, использующую Telegram-бота для автоматической рассылки объявлений в заданные группы. Необходимо обеспечить настройку прокси для эффективной работы. Ожидается качественная реализация и соблюдение технических требований.Веб-программирование7 заявокОткрыт16 дней назад
Требуются правки для сайта на OpenCart, включая изменения в отображении и шрифтах. Задача заключается в улучшении визуального восприятия сайта. Ожидаются качественные изменения, соответствующие современным стандартам веб-дизайна.Веб-программирование9 заявокОткрыт16 дней назад
- $150
Требуется специалист для исправления багов приложения на Flutter, которое перестало работать после возможных обновлений. Исходники проекта доступны. Необходимо выявить проблему и заново переопубликовать приложение на аккаунтах заказчика. Бекенд написан на PHP, функционал в основном информационный.Веб-программирование6 заявокОткрыт16 дней назад
- $6
Разработайте консольное приложение 'Калькулятор', которое принимает строку с арифметическим выражением и возвращает результат выполнения операций сложения, вычитания, умножения и деления с двумя целыми числами от 1 до 10. Приложение должно обрабатывать исключения при вводе некорректных данных.Завершен13 дней назад
Требуется создать калькулятор для сайта, который будет рассчитывать стоимость услуг технического обследования зданий и сооружений. Необходимо учесть все важные параметры и обеспечить простоту в использовании для пользователей.Веб-программирование14 заявокОткрыт17 дней назад
Необходим телеграмм бот для управления сервисом накрутки. Бот должен включать несколько пунктов меню, создание и просмотр задач. Имеется готовый бекенд, требуется лишь интерфейс для пользователей, который взаимодействует с API через три метода. Оценка по стоимости и срокам, а также указание стека технологий требуется в ответе.Закрыт15 дней назад
Требуется разработать AI-продавца для маркетплейса Avito с возможностью автоматизации управления объявлениями, обработки сообщений и звонков. Задачи включают интеграцию с CRM и ERP, генерацию продающих текстов с помощью NLP, а также аналитику спроса и конкурентных цен. Ожидается создание рабочего прототипа в течение 2-3 месяцев с обсуждаемым бюджетом.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 дней назад