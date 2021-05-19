Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.
Парсинг + загрузка товаров в интернет магазин
Здравствуйте!
Нужно сделать 2 задачи.
1) Парсинг товаров с сайта.
Есть сайт поставщика https://www.dahuasecurity.com/ru и наш сайт https://reeft-shop.ru/ (движок шоп-скрипт).
На сайте поставщика очень подробная информация по товарам, но довольно запутанная. Мы хотим спарсить информацию в каком то удобоваримом формате для загрузки на сайт например csv.
Пример карточки товара https://www.dahuasecurity.com/ru/products/All-Products/Network-Cameras/Lite-Series/Full-color/IPC-HFW2439S-SA-LED-S2
Что нужно спарсить в первую очередь https://yadi.sk/i/HeYlF4WRG-RXRA
Далее характеристики.
Характеристики должны быть импортированы в магазин как пара характеристика:значение. И как правило они так и идут на сайте поставщика: https://yadi.sk/i/rStNUcO-FL5aGg
Но есть и исключения например характеристика дистанция DORI может быть такой: https://yadi.sk/i/3eeWuB8ioMVtLw а может быть и такой https://yadi.sk/i/oBHJCWWV4Q-LJA или такой https://yadi.sk/i/U23jPhQgw8ovRQ. Пока нет понимания что с этим делать - может отказаться от импорта данных характеристик. Может заменить их по какому то шаблону. Это я к тому, что есть непонятные моменты которые нужно будет решить в процессе. Пока я вижу только один с "дистанция DORI", но могут возникнуть и другие.
У Аксессуаров нужно https://yadi.sk/i/J3kPwvtUOz-kiw
И последнее изображения и файлы к товару. https://yadi.sk/i/PwSlZMiBEuEP6w
Я пробовал собрать данные через гугл таблицы - почему то не получалось получить путь к изображениям, с фалами такой проблемы не было. Не знаю может там какой то нюанс есть.
Должна быть возможность периодически делать парсинг. Как договоримся я подробное тз сделаю.
2) Далее нужно загрузить товары в интернет магазин.
Вот формат - csv https://yadi.sk/d/CEpLgxliQxkUnA
Нужно будет решить вопросы:
- загрузка аксессуаров (сопутствующих товаров)
- загрузка файлов
Сейчас такой возможности нет.
Есть готовые плагины, но со своими проблемами. Возможно, проще всего напрямую в базу данных записывать.
Цена, срок?
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