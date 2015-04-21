Передача заказов из интернет-магазина в WireCRM по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки94 просмотра

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин на Modx, необходимо после принятия заказа перекидывать его (заказ) в виде сделки на WireCRM https://wirecrm.com. В бюджет сделки выгружается стоимость товара, в дополнительное поле – название товара.

От вас – цена, сроки.

Описание API и примеры на странице https://wirecrm.com/developers

Спасибо.

MODX
10 лет назад
meianat
Игнат 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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