Переделать или другой сайт для портфолио

переделать или доделать сайт www.marivideo.ru для портфолио. Портфолию для видеографа, т.е. видеосъемка и видеомонтаж. Съемка всего что закажут. Хотелось бы сайт флеш или на подобие, или на половину. Видео примеры нужно сделать по разным категориям, например - свадьба, муз клипы, концерты... так как щас на сайте только один столбик на все. Спасибо!