Переделать отправку почты с SMTP на PHPmail

Веб-программированиеЗавершен4 заявки156 просмотров
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Сайт: fine-people.ru

CMS: Joomla 1.5.21

Задача: После переезда на новый хост частично перстал работать самописный компонент. Не работает отправка резюме со страницы "Соискателям". Причина - отключен SMTP, нужно переделать либо настроить отправку через PHPmail

PHP
11 лет назад
livenumbers
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
serge_it
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Быстро, качественно. Молодец!
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