Переделать отправку почты с SMTP на PHPmail

Добавить на сайт регистрацию через социальные сети. Обязательное требование чтобы при регистрации пользователь оставлял e-mail в базе. Cайт на самописной CMS. Достаточно регистрации через VK и FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: fine-people.ru
CMS: Joomla 1.5.21
Задача: После переезда на новый хост частично перстал работать самописный компонент. Не работает отправка резюме со страницы "Соискателям". Причина - отключен SMTP, нужно переделать либо настроить отправку через PHPmail
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