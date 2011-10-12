Переделать сайт на Джумле (в основном по верстке)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки196 просмотров

вот так сайт выглядит www_zanas_kz, а так надо сделать http://pics.kz/i1/c9/9a/c99ae0cb5a3e71d99dec00657336ea52.jpg

1. Лого уменьшаем, убираем под ним полоску, под ним ставим меню(его делаем уже), потом вместо слаедера просто картинку длинную. Справа от картинки выводим поиск и языки.

2. Сокращаем расстояние от шапки до контента. В подвале отрезаем справа и слева полоску и сдвигаем чуть повыше.

3. Справа заголовки блоков "Последние новости" "Статьи" "Legal Alerts" делаем кликабельными, чтобы можно было попасть в разделы

4. В разделах "Последние новости" "Статьи" "Legal Alerts" правим верстку. потому что там боковушка улетела

5. Ставим джумфиш и выводим в кнопки переключения языков, потому что сейчас тупо 2 движка и 2 админки. А также блоки. которые не переводятся, например футер выводим в модули. чтобы их можно было перевести.

6 В разделе карьера добавить обратную формочку, например через компонент rsform, чтобы после текста была форма отправить нам резюме с полями: ФИО, е-мэйл, телефон, присоединить резюме в формате doc. Чтобы эта формочка уходила на е-мэйл.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день
Спасибо, отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Приятно было сотрудничать. У Андрея хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.

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UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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