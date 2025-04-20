Переделать сайт в продающий лендинг на Тильде

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  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок220 просмотров

Требуется сделать продающий сайт, используя контент сайта коучспокойствия.рф. При необходимости можно оперативно делать что-то специальное для нового лендинга.

TildaДизайн лендингов
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