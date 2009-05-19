Переделать шаблон DLE в Шаблон для uCoz

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

Здравствуйте,хотел переделать шаблон DLE для шаблона сайта uCoz

DLE
16 лет назад
niksav
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров