Нужна форма проверки и подбора доменов как на reg.ru
Переделка/Доработка/Модернизация сайта
Всем здравствуйте!
Требуется: Переделать/ Доработать / Модернизировать сайт (Очень серьезная организация).
1.) Требуется человек, который понимает какое направление несет сайт в массы и должен понимать всю сложность работы с данной организацией!
2.) Требуется: Переделать/ Доработать / Модернизировать сайт.
3.) Нужно попытаться остаться в стилистике предыдущего варианта сайта и уйти от флеша, смотреть тут: http://www.moiseyev.ru/
4.) Убедительная просьба - оставлять примеры схожих работ обязательно!
5.) Указывайте пожалуйста приблизительную стоимость работы.
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