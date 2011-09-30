Переделка/Доработка/Модернизация сайта

Всем здравствуйте!

Требуется: Переделать/ Доработать / Модернизировать сайт (Очень серьезная организация).

1.) Требуется человек, который понимает какое направление несет сайт в массы и должен понимать всю сложность работы с данной организацией!

2.) Требуется: Переделать/ Доработать / Модернизировать сайт.

3.) Нужно попытаться остаться в стилистике предыдущего варианта сайта и уйти от флеша, смотреть тут: http://www.moiseyev.ru/

4.) Убедительная просьба - оставлять примеры схожих работ обязательно!

5.) Указывайте пожалуйста приблизительную стоимость работы.