Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы. Задача: Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор) на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все) ...
Переделка формы добавления новости на DLE
Нужно переделать форму добавления новости на сайте, для зарегистрированных посетителей. Сайт на движке DLE. Все подробности в личке.
Выбранный исполнитель
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