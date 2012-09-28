Переделка формы добавления новости на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок134 просмотра

Нужно переделать форму добавления новости на сайте, для зарегистрированных посетителей. Сайт на движке DLE. Все подробности в личке.

DLE
13 лет назад
ypisatel
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Очень ответственно подходит к своей работе, готовы выслушать все пожелания и капризы, по заданию, и выполнить. Очень доволен его работой. В качестве исполнителя выбераю его не первый раз. Буду продолжать сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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