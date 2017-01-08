Переделка Opencart 2x - Продажа драгметаллов

1. Парсер онлайн курса драгметталов в EUR за 1 грамм - золото, серебро, палладий, платина

2. Цена определяется автоматически в зависимости:

- от онлайн курса

- от веса

- золото, серебро, палладий, платина

- наценки в %

3. Формируется таблица в зависимости от выбранного веса для данного товара

4. У товара два состояния цены -

а) фиксированная - вписывается цена вручную

б) автоматическая - где вписывается только процент наценки, а цена формируется автоматически (смотрите пункт 2.)

Администратор заполняет поля товара :

- Название товара

- Номинал товара

- Артикул товара

- Проба товара

- Страна товара

- Наличие товара

- Выбирает из выпадающего списка один метал из (золото, серебро, палладий, платина)

- Выбирает из выпадающего списка состояние цены из (фиксированная, автоматическая)

- В зависимости от состояния цены - вписывает цену или только процент наценки

- Выбирает вес - из 21 фиксированных чекбоксов, каждый чекбокс один вес

Далее заполняет или нет - стандартные поля

Время - 1 неделя

Бюджет - 100 $