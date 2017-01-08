Переделка Opencart 2x - Продажа драгметаллов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок141 просмотр

Переделка Opencart 2x - Продажа драгметаллов

1. Парсер онлайн курса драгметталов в EUR за 1 грамм - золото, серебро, палладий, платина

2. Цена определяется автоматически в зависимости:

  - от онлайн курса

  - от веса

  - золото, серебро, палладий, платина

  - наценки в % 

3. Формируется таблица в зависимости от выбранного веса для данного товара

4. У товара два состояния цены -

  а) фиксированная  - вписывается цена вручную

  б) автоматическая - где вписывается только процент наценки, а цена формируется автоматически (смотрите пункт 2.)

 Администратор заполняет поля товара :

 - Название товара

 - Номинал товара

 - Артикул товара

 - Проба товара

 - Страна товара

 - Наличие товара

 - Выбирает из выпадающего списка один метал из (золото, серебро, палладий, платина) 

 - Выбирает из выпадающего списка состояние цены из (фиксированная, автоматическая)

 - В зависимости от состояния цены - вписывает цену или только процент наценки

 - Выбирает вес - из 21 фиксированных чекбоксов,  каждый чекбокс один вес

Далее заполняет или нет - стандартные поля

Время - 1 неделя

Бюджет - 100 $

Opencart
8 лет назад
guest_14836214239984
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров