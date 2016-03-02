Реализовать возможность вывода акционной стоимости. Создать возможность давать процент скидки и выводить на сайте старая перечеркнутая цена.
Переход Magento 1.7.1 – 1.2 или выше + локализация
Переход Magento 1.7.1 – 1.2 или выше
Перевод сайта на более высокую версию.
Первоначальная временная оценка работ – календарный месяц с учетом рисков затягивания.
Локализация подразумевает копию сайта на другом языке. Перевод не требуется, необходимо реализовать только программирование+подготовку модулей к самим переводам
Особенности текущей версии проекта в приложениях (pdf)
домен – в личку
интересует бюджет+гарантия на произведенные работы
форма оплаты любая, бюджет от ~0000
Заявки фрилансеров
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