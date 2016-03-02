Переход Magento 1.7.1 – 1.2 или выше + локализация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок110 просмотров

Переход Magento 1.7.1 – 1.2 или выше 

Перевод сайта на более высокую версию. 

Первоначальная временная оценка работ – календарный месяц с учетом рисков затягивания. 

Локализация подразумевает копию сайта на другом языке. Перевод не требуется, необходимо реализовать только программирование+подготовку модулей к самим переводам 

Особенности текущей версии проекта в приложениях (pdf) 

домен – в личку 

интересует бюджет+гарантия на произведенные работы 

форма оплаты любая, бюджет от ~0000 

Magento
9 лет назад
dijurkin
Никита 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров