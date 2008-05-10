Переключающие меню без перезагрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок253 просмотра

Нужно сделать Переключающие меню без перезагрузки,

Пример

как на этом сайте http://www.newwebstar.com в правой колонке Top Blogs

17 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание модуля каталог mp3 файлов

    $100

    Задача заключается в создании сайта mp3. Можно из готовых скриптов. Работа с mp3. Автоматическое добавление в базу после добавление на сервер. Чтение информации из тегов. Админ-панель. Настройка предпрослушивания в заниженном качестве или открывка mp3. Настройка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать сайт

    $20

    Трбуется сделать анологичный сайт www.btr.vn.ua. На любом движке и готовым шаблоном. Что бы через админ часть можно было только добавлять, удалять, редактировать машину. Бюдже ограничен

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны скрипты для Shop Script CMS

    $100

    Нужен администратор сайта для периодических задач по дописанию скриптов интернет магазина: 1) Формы заказа 2) Формы расчета цены товаров 3) Таблицы и базы данных учета заказов, учета товаров, учета скидок. 4) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно написать скрипт

    $25

    Скрипт прост: 1) Выдать ссылку 2) Через 20 минут скопировать файл, переименовать последние 4 символа до расширения (точек в названии файла нет) в случайные, удалить старый файл и в следующий раз при обращении ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работы по сайту.

    Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным. Установить рекламный код (нужен сквозной, кроме главной). Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления. Если будут другие предложения, по ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа с платежными системами, система оплаты

    К готовой интернет-бирже (заказы на написание статей) нужно добавить скрипт, который 1) считывает введенные адмном или автоматически сгенерированные цены за работу с таблицы и выводит в Личный кабинет заказчика ...

    Написание статей
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад