Необходимо разработать скрипт на Python, который будет принимать массив данных и текстовую строку с номером заказа для отрисовки фигур: прямоугольников, квадратов и кругов. Каждая фигура должна содержать текст с номером заказа шрифтом simplex.shx. Важно обеспечить высокое качество упаковки фигур по листу с возможностью настройки конфигураций для метаданных. Результат должен сохраняться в формате .dxf.