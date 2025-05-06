Перелинковка Wordpress

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Открыт2 заявки144 просмотра

Сайт Моснедвиж.рф
1) Сделать автоматическую перелинковку страниц блога, страниц жк и других страниц внутри текста с помощью одного из плагинов.
2) Ограничить количество ссылок на страницу
3) возможность отрегулировать ключевые слова
4) Перелинковать разные типы записей

WordPressНастройка плагинов
17 часов назад
Андрей
 
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Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
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Юджин
 
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