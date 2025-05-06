Необхідно інтегрувати шаблон OpenCart 3 з API для динамічного відображення та продажу автобусних квитків. Задачі включають обмін даними з API, адаптацію шаблону, підключення кошика до API, мовну локалізацію, базову безпеку та тестування. Термін виконання – 5-10 робочих днів.
Перелинковка Wordpress
Сайт Моснедвиж.рф
1) Сделать автоматическую перелинковку страниц блога, страниц жк и других страниц внутри текста с помощью одного из плагинов.
2) Ограничить количество ссылок на страницу
3) возможность отрегулировать ключевые слова
4) Перелинковать разные типы записей
Заявки фрилансеров
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