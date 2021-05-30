Перенести 2 сайта на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок1074 просмотра

Два сайта на вордпресс перенести и установить на другой хостинг, сменить им старые домены на поддомены нового сайта. Должны открывать с www и без. В итоге должно получиться 2 новых работающих поддомена нового сайта с прежним контентом. С новыми адресами, адм и пр. ,

WordPress
4 года назад
vladimirov70
Сергей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
$7
1 день
Всё сделано в срок, нареканий никаких, рекомендую.
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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