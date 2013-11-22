Перенести базу с самописа на джумлу 3.0

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Перенести базу с самописа на джумлу 3.0

Пишите ваши цены

Либо вместо джумлы можно симпатичный самопис (если есть уже готовый)

Joomla
11 лет назад
nikso
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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