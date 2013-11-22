$('binaryPosition_1064388').hide() - вот так к строке обрптиться не получается. а надо :) ключ меняетс раз в час, за ключем стучать мне :)
Перенести базу с самописа на джумлу 3.0
Перенести базу с самописа на джумлу 3.0
Пишите ваши цены
Либо вместо джумлы можно симпатичный самопис (если есть уже готовый)
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