Перенести форму для заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок146 просмотров

Есть форма для заказа посмотреть можно здесь http://pechatnaplitke.ru/food-drink/33/ вот эту форму нужно перенести на другой сайт. CMS WordPress.

Ваши цены.

WordPress
13 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сергей справился со своей работой великолепно! Быстро, качественно и доступно по цене! Отличный исполнитель.
Точно поставленная задача, своевременная оплата. С Антоном приятно работать!

Заявки фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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