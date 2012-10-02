-Оптимизация параметров Битрикса на VDS -Доработка функционала сайта -Верстка нескольких (3-4) шаблонов. Проживание исполнителя в СПб будет преимуществом.
Перенести форму для заказа
Есть форма для заказа посмотреть можно здесь http://pechatnaplitke.ru/food-drink/33/ вот эту форму нужно перенести на другой сайт. CMS WordPress.
Ваши цены.
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