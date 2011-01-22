Перенести сайт и админку, настроить гл. страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок155 просмотров

С одного хоста к другому хосту перенести нужно сайт на джумле легкий

Joomla
14 лет назад
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад