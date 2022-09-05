Требуется ответственный fullstack разработчик с хорошими знаниями PHP и JS для работы над разнообразными коммерческими проектами. Задачи включают программирование, исследование кода и решение нестандартных задач. Обеспечиваем еженедельную оплату и интересные задания. В заявке укажите желаемую часовую ставку и количество часов для работы в ближайшие 7 дней.
Перенести сайт інтернет-магазину на інший скрипт
Необхідно перенести сайт інтернет-магазину з webasyst на інший скрипт. Чи є така можливість?
Або налаштувати платежі PayPal на старому webasyst?
Сайт знаходиться на хостингу mirohost, будинок ім'я _com.ua
Після перенесення на інший двигун, налаштувати управління сайтом.
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