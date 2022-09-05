Перенести сайт інтернет-магазину на інший скрипт

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Закрыт1 заявка211 просмотров

Необхідно перенести сайт інтернет-магазину з webasyst на інший скрипт. Чи є така можливість? ​​​

Або налаштувати платежі PayPal на старому webasyst?

Сайт знаходиться на хостингу mirohost, будинок ім'я _com.ua

Після перенесення на інший двигун, налаштувати управління сайтом.

Webasyst
3 года назад
guest_16623675743923
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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