Парсер должен брать данные адресов в базе mysql доступ к базам настраивается в конфиге парсера уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -> организации по адресу Пример: в ...
Перенести сайт на джумле
Нужно перенести сайт на джумле с хостинга - freehostia.com, на freehost.com.ua без потери контента.
Заявки фрилансеров
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