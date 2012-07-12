Перенести сайт на фреймворк, доработать фронтенд

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки195 просмотров

Здравствуйте

требуется перенести сайт на фреймворк или CMS на основе фреймворка.

как вариант EE/CodeIgniter, YII или Zend.

верстка и дизайн берутся со старого сайта infomix.ru

также требуется исправить ряд мелочей по верстке и функционалу сайта

CodeIgniterYii
13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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