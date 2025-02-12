Необходимо разработать модуль для Opencart 3, который реализует форму подбора запчастей для сайта yunionparts. Модуль должен обеспечивать фильтрацию по характеристикам и показывать количество найденных товаров. Реализация без перезагрузки страницы, с прелоадером, настройками в админке и совместимостью с разными шаблонами. Ищем опытного разработчика с навыками работы с Opencart 3.