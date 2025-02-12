Перенести сайт на новый домен

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок275 просмотров

Добрый день,

Требуется перенеси сайт на новый домен. Сайт сделан на PHP (MVC) + MySQL. Сайт уже частично перенесен, надо поправить настройки на сайте, чтобы корректно работала база.

Работа происходит через удаленное подключение к компьютеру.

PHP
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