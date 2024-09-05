Шукаємо досвідченого Vue.js Developer для роботи над модулем канваса в AIScreen з використанням бібліотеки Moveable. Вимоги: 2 роки досвіду з Vue.js 2, інтеграція API, розуміння Canvas. Перед обговоренням проекту потрібно виконати тестове завдання для перевірки навичок.
Перенести сайт на OpenCart 2.3 на шаблон Journal 3
Необходимо найти русскоязычную тему Journal 3 и накатить ее на сайт cue.ru со всми сохранениями ссылок без потери CEO и т.п.
Предлагайте ваши бюджеты
Тема разумеется оплачивается отдельно
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