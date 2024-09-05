Перенести сайт на OpenCart 2.3 на шаблон Journal 3

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Необходимо найти русскоязычную тему Journal 3 и накатить ее на сайт cue.ru со всми сохранениями ссылок без потери CEO и т.п.

Предлагайте ваши бюджеты

Тема разумеется оплачивается отдельно

Opencart
день назад
Андрей
 
54 года
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров