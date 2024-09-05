Требуется разработка торгового робота для криптобиржи Bybit с использованием индикаторов Стохастик и МА. Необходимы настройки для ТП, СЛ, трейлинга и времени торговли. Также предусмотрены уведомления в Telegram о сделках. Техническое задание будет предоставлено.