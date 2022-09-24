Фронтенд менять не нужно. 5 статических страниц и 4 формы: обратная связь (для нее контроллер и шаблоны для страницы и письма есть), и 3 формы (20 - 30 полей, фронтенд менять не нужно, используем как есть) заявки на получение кредита , они пишут введенные данные в бд и отправляют на почту админу (соотвтетственно нужно будет посмотреть какие поля у формы, прописать сохранения в базе данных, таблицу используем как есть, и собрать в шаблон для отправки по почте).