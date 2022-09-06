Перенести сайты/домены на новый хостинг + настроить отображение сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка53 просмотра

Нужно перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на хостинг hoster.kz

Настроить отображение 2х сайтов (сделанных на Wordpress) в поисковиках Яндекс и Google

WordPress
3 года назад
musinb
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$40
9 дней
Escrow
Очень компетентный фрилансер, рекомендую
Сотрудничество на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

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