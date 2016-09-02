Перенос базы пользователей из одной БД в другую

Адрес сайта я передам исполнителю в ЛС, а в ТЗ он будет называться mysite.ru

Есть самописная CMS с MySQL базой данных (БД1). Есть еще одна CMS, но уже Джумла(правда тоже дописывалась и допиливалась) с MySQL базой данных (БД2). Есть некотороеколичество пользователей, которые в разное время регистрировались на сайте с

Джумлой.

От CMS Джумлы решено отказаться и перейти на самописную CMS. Естественно БД будет тоже заменена, поэтому необходимо перенести пользователей с БД2 на БД1. Перенос решено сделать так:

1. Заменить CMS Джумлу на самописную CMS инастроить её как положено. Также залить чистую (без пользователей, логов и

т.д.) БД1 вместо БД2. Этот пункт я сам сделаю.

2. С помощью скрипта авторегистраций регистрируем пользователей из БД2 (таблица jos_acymailing_subscriber) через публичный веб-интерфейс (форма ввода). Этот скрипт необходимо написать исполнителю.

Работать он должен так:

- временно закрываем сайт от пользователей (в админке это можно сделать, я

сделаю сам)

- делаем так, чтобы пользователям, которых мы будем регистрировать, не

приходили письма о подтверждении регистрации (исполнитель мне должен сказать

что и где подправить в коде CMS,чтобы это получилось)

Далее работа скрипта:

- заходим на страницу регистрации http://mysite.ru/regist/

- берем по порядку e-mail пользователейиз БД2 (нотолько тех, у которых столбец confirmed имеет значение «1»)

- вставляем e-mail всоответствующее поле формы, остальные поля не трогаем (если поле с паролем

пустое, то он сгенерится системой.)

- инициируем нажатие на кнопку «Зарегистрироваться»

- заходим на страницу регистрации http://mysite.ru/regist/

- берем по порядку e-mail пользователейиз БД2

- ну и т.д.

Там еще CMS генерируетписьмо подтверждения e-mail поссылке из письма, но также зарегистрированные e-mail можно подтвердить из админки,поэтому так и придется сделать (и это я сам сделаю).

3. Чтобы пользователи могли зайти на обновленный сайт под своими паролями необходимо заменить пароли пользователей БД1 на их

пароли из БД2 (и там и там пароли зашифрованы в MD5) . Для этого исполнителю надо будет написать еще один скрипт.

4. Кроме паролей еще надо будет взять инфо из следующих полей и сопоставить их с e-mail пользователей:

- взять столбец name таблицы jos_acymailing_subscriber из БД2 и вставить в столбец

name таблицы users БД1. Тут большинство полей name окажется пустыми, но всё же

есть некоторые заполненные.

- взять столбец accept таблицы jos_acymailing_subscriber из БД2 и вставить в столбец subscribe таблицы users из БД1.

Ну вроде пока всё, однако в процессе работы может потребоваться еще какие-то

столбцы сопоставить, если вдруг я увижу, что что-то упустил. Надеюсь этого не случится,

но всё же…

Срок выполнения задачи: 1 сутки.

Оплата за задание составляет 2000 рублей и будет перечислена мной авансом исполнителю в полном объеме (в ТЗ я указал сумму в долларах просто потому, что заявка не предлагает другие варианты).

Исполнителю через ЛС будет передана ссылка на скачивание архива с Самописной CMS,пустой БД1 к ней и БД2, из которой надо будет делать перенос, сразу после подтверждения задания.

ВАЖНО! Мне бы хотелось не просто получить готовый итоговый дамп БД1 с перенесенными пользователями, а получить скрипты и инструкции как их использовать, чтобы я мог сам запустить их на своём сервере, чтобы добиться нужного результата.