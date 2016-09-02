1)человек заходит в лк и видит перед собой окно Входа Логин пароль Регистрация Вход 2)по ссылке регистрация перекидывает на страницу регистрации, где пользователь должен внести ИФО,Пароль, подтверждение пароля,номер телефона после ввода которого он должен подтвердить по смс, почта 3)Главная ЛК на главной ...
Перенос базы пользователей из одной БД в другую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адрес сайта я передам исполнителю в ЛС, а в ТЗ он будет называться mysite.ru
Есть самописная CMS с MySQL базой данных (БД1). Есть еще одна CMS, но уже Джумла(правда тоже дописывалась и допиливалась) с MySQL базой данных (БД2). Есть некотороеколичество пользователей, которые в разное время регистрировались на сайте с
Джумлой.
От CMS Джумлы решено отказаться и перейти на самописную CMS. Естественно БД будет тоже заменена, поэтому необходимо перенести пользователей с БД2 на БД1. Перенос решено сделать так:
1. Заменить CMS Джумлу на самописную CMS инастроить её как положено. Также залить чистую (без пользователей, логов и
т.д.) БД1 вместо БД2. Этот пункт я сам сделаю.
2. С помощью скрипта авторегистраций регистрируем пользователей из БД2 (таблица jos_acymailing_subscriber) через публичный веб-интерфейс (форма ввода). Этот скрипт необходимо написать исполнителю.
Работать он должен так:
- временно закрываем сайт от пользователей (в админке это можно сделать, я
сделаю сам)
- делаем так, чтобы пользователям, которых мы будем регистрировать, не
приходили письма о подтверждении регистрации (исполнитель мне должен сказать
что и где подправить в коде CMS,чтобы это получилось)
Далее работа скрипта:
- заходим на страницу регистрации http://mysite.ru/regist/
- берем по порядку e-mail пользователейиз БД2 (нотолько тех, у которых столбец confirmed имеет значение «1»)
- вставляем e-mail всоответствующее поле формы, остальные поля не трогаем (если поле с паролем
пустое, то он сгенерится системой.)
- инициируем нажатие на кнопку «Зарегистрироваться»
- заходим на страницу регистрации http://mysite.ru/regist/
- берем по порядку e-mail пользователейиз БД2
- ну и т.д.
Там еще CMS генерируетписьмо подтверждения e-mail поссылке из письма, но также зарегистрированные e-mail можно подтвердить из админки,поэтому так и придется сделать (и это я сам сделаю).
3. Чтобы пользователи могли зайти на обновленный сайт под своими паролями необходимо заменить пароли пользователей БД1 на их
пароли из БД2 (и там и там пароли зашифрованы в MD5) . Для этого исполнителю надо будет написать еще один скрипт.
4. Кроме паролей еще надо будет взять инфо из следующих полей и сопоставить их с e-mail пользователей:
- взять столбец name таблицы jos_acymailing_subscriber из БД2 и вставить в столбец
name таблицы users БД1. Тут большинство полей name окажется пустыми, но всё же
есть некоторые заполненные.
- взять столбец accept таблицы jos_acymailing_subscriber из БД2 и вставить в столбец subscribe таблицы users из БД1.
Ну вроде пока всё, однако в процессе работы может потребоваться еще какие-то
столбцы сопоставить, если вдруг я увижу, что что-то упустил. Надеюсь этого не случится,
но всё же…
Срок выполнения задачи: 1 сутки.
Оплата за задание составляет 2000 рублей и будет перечислена мной авансом исполнителю в полном объеме (в ТЗ я указал сумму в долларах просто потому, что заявка не предлагает другие варианты).
Исполнителю через ЛС будет передана ссылка на скачивание архива с Самописной CMS,пустой БД1 к ней и БД2, из которой надо будет делать перенос, сразу после подтверждения задания.
ВАЖНО! Мне бы хотелось не просто получить готовый итоговый дамп БД1 с перенесенными пользователями, а получить скрипты и инструкции как их использовать, чтобы я мог сам запустить их на своём сервере, чтобы добиться нужного результата.
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