Перенос чат-бота с ManyChat на SailBot

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка21 просмотр

Нужен специалист, владеющий платформой SailBot, для переноса уже готового бота с платформы ManyChat.

Важно:

  • Бот полностью разработан, логика и сценарии отлажены.

  • Требуется технический перенос: создание аналогичных блоков, действий, переменных, тегов, логики таймеров.

  • Все flow и сценарии предоставлю в виде скринкастов или дам доступ.

  • Требуется знание SailBot, а не просто чат-ботов.

  • Оплата с карты РФ, исполнитель желательно из России или СНГ.

Что нужно сделать:

  • Перенести логическую структуру и действия бота на SailBot.

  • Провести тестирование.

Создание чат-ботов
18 часов назад
guest_1747742643438
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Станіслав
 
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18 часов назад