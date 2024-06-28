Необходимо настроить модуль обмена остатками и ценой между сайтом на OpenCart и инфопредприятием. Работа с файлами import и offers в формате 1С. Требуется интеграция по предоставленному модулю инфопредприятия.
Перенос чат-бота с ManyChat на SailBot
Нужен специалист, владеющий платформой SailBot, для переноса уже готового бота с платформы ManyChat.
Важно:
Бот полностью разработан, логика и сценарии отлажены.
Требуется технический перенос: создание аналогичных блоков, действий, переменных, тегов, логики таймеров.
Все flow и сценарии предоставлю в виде скринкастов или дам доступ.
Требуется знание SailBot, а не просто чат-ботов.
Оплата с карты РФ, исполнитель желательно из России или СНГ.
Что нужно сделать:
Перенести логическую структуру и действия бота на SailBot.
Провести тестирование.
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