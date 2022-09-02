Есть два идентичных сайта, работающих на WP. Нужно перенести контент с одного сайта на другой.

Контент в данном случае - это статьи накопившиеся на одном из сайтов за 3 месяца (каждая статья - это заголовок, картинка, текст).

Просто установить какой-то плагин плагин для импорт-экспорта и сделать с его помощью то, что описано в задании - это способ, которым уже была попытка переноса и успехом она НЕ увенчалась. На этапе импорта сайт виснет и ничего не удается сделать, хотя файл для импорт и не очень большой.

В чем причина неудачи импорта-экспорта плагином сказать затрудняюсь, может быть на сайте, куда переносят есть какие-то доработки или изменения незначительные, которые на это влияют, что вряд ли. Скорее всего просто эта "волшебная палочка" (я про перенос плагином) не такая уж и волшебная и требуются некоторые знания в области разработки, чтобы все это заставить крутиться и работать, как надо.

Поэтому нужно делать перенос как-то иначе, нежели просто, нажав кнопку выгрузить-загрузить в плагине.

Может быть нужно сделать перенос дампа базы данных, а может быть нужно часть базы данных закачать или как-то добавить в базу.. я не могу сказать точно, как лучше, я непрограммист, но определенно простой путь с установкой плагина - не работает и требуются более широкие компетенции разработчика, чем просто навык в установке плагинов.