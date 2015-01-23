Перенос сайта на джумле

Есть сайт на джумле (адрес в приложенном файле) и доступ в нее (уровень главного администратора).

Также есть полный доступ к домену сайта, который позволяет установить нужные ns сервера.

На сайте что-то случилось и он работает плохо. Доступа к самому хостингу и ФТП нет.

Задача состоит в том, чтобы восстановить работу сайта. Для этого нужно перенести сайт на другой хостинг. Проблема осложняется тем, что невозможно установить дополнительные плагины, которые могли бы помочь с восстановлением.