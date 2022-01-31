Перенос сайта на сервер, добавление дополнительного функционала

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка66 просмотров
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Дополнительный функционал в административную панель, а также на сайт.

2 года назад
Handyman78
Олег 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$500
1 день
RUBWMZ
Как всегда блестящее выполнение. Все задуманное воплощено в жизнь!
Постановка задачи на уровне, оплата в срок, коммуникация 👍🏻.