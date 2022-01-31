Нужна форма в которой будет сверятся серийный номер с подготовленным списком и пропускать только если серийник есть в списке. 2 раза заполнить форму с одним и тем же серийником нельзя. Использованные серийники должны сохранятся, чтобы ...
Перенос сайта на сервер, добавление дополнительного функционала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дополнительный функционал в административную панель, а также на сайт.
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