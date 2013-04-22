Перенос сайта с ДЛЕ на Вордпресс

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Нужно перенести сайт www.samozdrav.net.ua с движка ДЛЕ на Вердпресс с сохранением всех существующих функций и урл адресов.

WordPress
12 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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