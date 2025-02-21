Переписать код canvas на WebGL/JS библиотеку

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Закрыт6 заявок30 просмотров

Имеется готовый небольшой рабочий код с анимацией, требуется переписать на какую то js библиотеку, для оптимизации рендера. При успешном выполнении будет даны ещё похожие задачи.

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